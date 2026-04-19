¿Se retrasa el Superclásico?: el problema con el recibimiento de River

En River se vive clima de Superclásico y la intención es que el Monumental sea una fiesta. Es por eso que desde hace días la Subcomisión del Hincha trabaja en la organización del recibimiento.

El mismo, protagonizado por papelitos repartidos por todo el estadio, generó preocupación porque podría afectar el horario de inicio del partido, pues retirarlos del terreno de juego llevaría varios minutos.

Como en cada partido trascendental en el Millonario, un grupo de socios se puso a cargo el recibimiento para el equipo de cara al duelo del domingo ante Boca a las 17 horas.

Hasta el momento, llevan acumulado más de 40 toneladas de papel y aseguran que será una recepción histórica.

Como siempre en estos casos, se espera que haya alguna sorpresa. Además del papel, seguramente la acompañará alguna bandera, tirantes que bajen desde alguna o varias de las tribunas altas, banderas de palo y algún mosaico.