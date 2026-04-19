Superclásico histórico: Adam Bareiro se suma a la lista de jugadores que vistieron las camisetas de River y Boca

River Plate y Boca Juniors se miden hoy domingo 19 de abril, desde las 17 en el Estadio Monumental, en el Superclásico oficial número 267, el duelo más importante del fútbol argentino.

En este contexto, el foco también se posa sobre una particularidad histórica que atraviesa este tipo de encuentros: los futbolistas que jugaron el clásico vistiendo ambas camisetas. Y en esta edición, se sumará un nuevo nombre a esa lista.

Se trata de Adam Bareiro, hoy en Boca, quien tuvo un paso reciente por River entre agosto y diciembre de 2024. Durante ese período, disputó 16 partidos, incluyendo el Superclásico del 21 de septiembre, que el Millonario ganó 1-0 con gol de Manuel Lanzini.

Los jugadores que cruzaron de vereda en el Superclásico

Bareiro se suma así al grupo de futbolistas que disputaron el Superclásico primero con River y luego con Boca. Entre los casos más recientes aparecen Marcelo Saracchi, Jesús Méndez, Julio César Cáceres, Luciano Figueroa y Jorge Martínez.

La lista también incluye nombres históricos de gran peso como Gabriel Batistuta, Claudio Caniggia, Julio César Toresani, Juan José López y Hugo Orlando Gatti.

Por otro lado, también están quienes recorrieron el camino inverso: primero enfrentaron a River con Boca y luego defendieron la camiseta del Millonario en el Superclásico. Entre ellos se destacan Tomás Pochettino, Lucas Pratto, Jonatan Maidana, Sebastián Rambert y José Luis Villarreal.

Un caso particular es el de Facundo Colidio, quien convirtió ante Boca, pero no integra este listado ya que, pese a formarse en el club, no llegó a debutar profesionalmente con el Xeneize.

Una historia llena de cruces inesperados

La nómina se extiende hacia atrás en el tiempo con apellidos ilustres como Sergio Berti, Jorge Higuaín, Alberto Tarantini, Oscar Ruggeri y Ricardo Gareca.

Más allá de la rivalidad, el Superclásico sigue sumando capítulos únicos y curiosidades que alimentan su historia. Y este domingo, con Bareiro como nuevo protagonista, se escribirá una página más en el duelo que paraliza al país.