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FIESTA TOTAL

Los hinchas de River preparan 40 toneladas de papelitos para el Superclásico ante Boca

Para que la jornada sea inlvidable, al menos en la previa, los fanáticos milllonarios organizan un recibimiento a toda orquesta en el Monumental.

Redacción Depo

El Superclásico no solo se juega en la cancha, sino que también los hinchas lo vivien de manera muy especial. Y como River es local en el Monumental ante Boca, la Subcomisión que agrupa a los fanáticos millonarios tiene preparadas 40 toneladas de papelitos para que el recibiemiento al equipo de Eduardo Coudet sea inolvidable.

Para esto, lal Subomisión del Hincha de River se puso al hombro el recibimiento para el equipo de cara al duelo del domingo a las 17. Hasta el momento, llevan acumulado más de 40 toneladas de papel y aseguran que será una recepción histórica la que tendrán los jugadores del "Millonario".

De hecho, la idea es que haya una lluvia de papeles blancos como pocas veces se ha visto en esta época, tratando de que el momento se parezca a los recibimientos de décadas atrás, como lo fue en la final de la Copa Libertadores 1996 ante América de Cali.

Pero esto no sería todo, ya que se espera que haya alguna sorpresa. Además de las más de 40 toneladas de papel seguramente la acompañará alguna bandera histórica, tirantes que bajen desde alguna o varias de las tribunas altas, banderas de palo, algún mosaico. Todas opciones que en más de una ocasión engalanaron al Monumental y que podrían repetirse este domingo.  

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