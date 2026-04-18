Claudio Úbeda está lejos de jugar al misterio con los titulares de Boca Juniors que buscarán un triunfo ante River Plate en una nueva edición del Superclásico, que se jugará mañana domingo desde las 17 en el Monumental, por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.



La primera decisión de Úbeda fue dejar afuera de la lista de concentrados a jugadores que no estaban lesionados como Kevin Zenón, Lucas Janson y Agustín Martegani.

Y en cuánto al once, habrá un solo cambio obligado y ninguna sorpresa. Leandro Brey ingresará por Agustín Marchesín, quien se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla derecha.

Basado en un mediocampo que está funcionando a la perfección con Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Tomás Aranda, El Xeneize intentará no sólo mantener el invicto de 12 partidos sino llevarse los tres puntos ante los comandados por Eduardo Coudet.

La probable formación de Boca para el Superclásico con River

Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro