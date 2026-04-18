La probable formación de River para el Superclásico con Boca

A solo un día del partido más esperado del fútbol argentino, River Plate y Boca Juniors volverán a verse las caras este domingo en el Estadio Monumental, en un Superclásico que puede marcar el rumbo inmediato de ambos equipos en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. En la previa, el entrenador Eduardo Coudet comienza a definir el once titular, aunque mantiene varias dudas tras el último compromiso internacional.

El encuentro ante Carabobo FC por Copa Sudamericana dejó más interrogantes que certezas. Si bien algunos nombres lograron destacarse, como Sebastián Driussi, el rendimiento colectivo no terminó de convencer y obligó al cuerpo técnico a replantear varias decisiones de cara al Xeneize.

A esto se suman problemas físicos que condicionan el armado del equipo con Fausto Vera, que quedó descartado por lesión, mientras que Juan Fernando Quintero arrastra una molestia y tampoco estará disponible. En paralelo, la baja en el nivel de Ian Subiabre le hizo perder terreno en la consideración.

En este contexto, el mediocampo aparece como la principal incógnita. Con Aníbal Moreno y Tomás Galván prácticamente asegurados, el tercer lugar que habitualmente ocupaba Vera quedó vacante. El principal candidato a quedarse con ese puesto es Juan Cruz Meza, quien ya fue probado en ese rol durante la mini pretemporada en Cardales y cuenta con la confianza del entrenador para un partido de esta magnitud.

En defensa, no habría mayores sorpresas y la base se mantendría con jugadores de experiencia como Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña, buscando solidez en una de las líneas más determinantes para este tipo de encuentros. En ataque, Facundo Colidio y Sebastián Driussi tienen su lugar prácticamente asegurado, mientras que el tercer puesto se disputa entre varias alternativas. Subiabre llega relegado por sus últimos rendimientos, mientras que Kendry Páez ganó terreno tras un ingreso destacado en el último partido y se mete de lleno en la pelea. Más atrás aparece Joaquín Freitas, que demostró actuaciones positivas pero corre desde atrás en la consideración.

Con este panorama, River llega al Superclásico con certezas en algunas líneas y dudas importantes en otras, en un partido que no solo paraliza al país sino que también puede ser determinante para el futuro inmediato del equipo. Coudet lo sabe y, a horas del duelo ante Boca, ultima detalles en busca de un once que esté a la altura de una cita que puede marcar un antes y un después en la temporada.

La probable formación de River para el Superclásico con Boca

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tomás Galván, Juan Cruz Meza, Ian Subiabre o Kendry Páez o Joaquín Freitas; Facundo Colidio y Sebastián Driussi