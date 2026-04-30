Solo, sin arquero y abajo del arco: el increíble gol errado por Montevideo City Torque ante Deportivo Riestra

El Nuevo Gasómetro fue escenario de uno de los grandes bloopers del año: Kevin Silva, jugador de Montevideo City Torque falló un gol insólito ante Deportivo Riestra en un partido de la Copa Sudamericana.

Antes de la media hora de juego y con el resultado 1-1, al lateral le quedó la pelota picando dentro del área chica, en absoluta soledad y con Ignacio Arce tendido en el césped.

Deportivo Riestra se lo dio vuelta a Montevideo City Torque y logró un histórico triunfo en la Copa Sudamericana

Silva intentó definir con una volea y ¡le erró al arco! Para colmo, el remate de su compañero podría haber ingresado sin su intervención. Finalmente se impuso Deportivo Riestra 2-1.

¡NO HABÍA ARQUERO Y LE PEGÓ POR ENCIMA DEL TRAVESAÑO!



Kevin Silva tuvo la chance de poner a City Torque otra vez en ventaja contra Riestra.



El partido sigue 1-1.



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