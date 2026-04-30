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INSÓLITO

Solo, sin arquero y abajo del arco: el increíble gol errado por Montevideo City Torque ante Deportivo Riestra

Kevin Silva desperdició una chance tremenda en la derrota frente al Malevo, en el Nuevo Gasómetro, por la Copa Sudamericana.

El Nuevo Gasómetro fue escenario de uno de los grandes bloopers del año: Kevin Silva, jugador de Montevideo City Torque falló un gol insólito ante Deportivo Riestra en un partido de la Copa Sudamericana.

Antes de la media hora de juego y con el resultado 1-1, al lateral le quedó la pelota picando dentro del área chica, en absoluta soledad y con Ignacio Arce tendido en el césped.

Deportivo Riestra se lo dio vuelta a Montevideo City Torque y logró un histórico triunfo en la Copa Sudamericana

Silva intentó definir con una volea y ¡le erró al arco! Para colmo, el remate de su compañero podría haber ingresado sin su intervención. Finalmente se impuso Deportivo Riestra 2-1.


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