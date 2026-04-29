Deportivo Riestra se lo dio vuelta a Montevideo City Torque y logró un histórico triunfo en la Copa Sudamericana

Deportivo Riestra escribió una nueva página dorada en su historia: venció 2-1 a Montevideo City Torque en el Nuevo Gasómetro y sumó su primera victoria a nivel internacional. Con este resultado, el Malevo se ubica segundo con cuatro puntos a la espera de lo que suceda esta noche en Chile entre Palestino y Gremio.

El equipo que dirige Guillermo Duró arrancó perdiendo en el partido válido por la tercera fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana debido al gol de Facundo Silvera antes de los primeros 20 minutos.

¡CITY TORQUE ABRIÓ EL MARCADOR CON UN GOLAZO!



Facundo Silvera, de tiro libre, puso el 1-0 contra Riestra en el Nuevo Gasómetro.



CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS pic.twitter.com/akZ14jimKG — DSPORTS (@DSports) April 29, 2026

La tarde en el Bajo Flores no pintaba bien para el conjunto argentino, pero reaccionó rápidamente y con un doblete de Juan Randazzo lo dio vuelta para vencer al sorprendente líder de la zona.

¡RIESTRA CONSIGUIÓ EL EMPATE!



Juan Randazzo tomó el rebote en el área y marcó el 1-1 contra City Torque.



CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS pic.twitter.com/mrd846yK9v — DSPORTS (@DSports) April 29, 2026