INOLVIDABLE
Deportivo Riestra se lo dio vuelta a Montevideo City Torque y logró un histórico triunfo en la Copa Sudamericana
El Malevo se impuso 2-1 al conjunto uruguayo y así consiguió la primera victoria de su historia en el plano internacional.
Deportivo Riestra escribió una nueva página dorada en su historia: venció 2-1 a Montevideo City Torque en el Nuevo Gasómetro y sumó su primera victoria a nivel internacional. Con este resultado, el Malevo se ubica segundo con cuatro puntos a la espera de lo que suceda esta noche en Chile entre Palestino y Gremio.
El equipo que dirige Guillermo Duró arrancó perdiendo en el partido válido por la tercera fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana debido al gol de Facundo Silvera antes de los primeros 20 minutos.
La tarde en el Bajo Flores no pintaba bien para el conjunto argentino, pero reaccionó rápidamente y con un doblete de Juan Randazzo lo dio vuelta para vencer al sorprendente líder de la zona.