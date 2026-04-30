Ante Bragantino, River tendrá la enorme chance de igualar un tremendo récord de Boca

Esta noche, desde las 21:30, River volverá a presentarse en la Copa Sudamericana 2026, donde visitará a Bragantino por la fecha 3 del Grupo H.

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Será un duelo clave para el Millonario que, no solo buscará afianzarse en la cima de la zona, sino que también tendrá un par de premios si es que logra llevarse los tres puntos.

Tanto es así que, además de la negativa racha que podría cortar , el conjunto de Núñez podría igualar un histórico récord de nada más y nada menos que su máximo rival, Boca.

Actualmente, el Xeneize es el equipo sudamericano que más ganó en Brasil contando todos los torneos internacionales con un total de diez triunfos.

Pero el conjunto dirigido por Eduardo Coudet, que acumula nueve victorias al igual que Nacional de Montevideo, igualará esa marca si festeja en São Paulo.

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