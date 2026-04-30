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INSÓLITO

Un jugador de Gremio de Porto Alegre pateó y falló tres veces un penal ante Palestino en la Copa Sudamericana

Por la fecha 3 del Grupo F de la Copa Sudamericana 2026, Gremio de Porto Alegre no pudo ganarle a Palestino como visitante, en parte porque un futbolista desperdició un penal en tres ocasiones.

EBalmaceda

Ayer por la noche, además del gran triunfo de Deportivo Riestra como local ante Montevideo City Torque, la fecha 3 del Grupo E de la Copa Sudamericana 2026 nos dejó una situación realmente insólita durante el empate entre Palestino y Gremio de Porto Alegre.

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Iban apenas 10 minutos del primer tiempo en Chile cuando el Tricolor se encontró con un penal a favor para conseguir la ventaja desde temprano. Sin embargo, nadie imaginaba lo que estaba por pasar.

El encargado para el equipo brasileño fue Carlos Vinicius, que tuvo que patear en tres oportunidades y en todas falló.

Tanto en la primera como también en la segunda ocasión, el arquero trasandino Sebastián Pérez atajó, aunque la ejecución tuvo que repetirse debido a que se adelantó. Ya en la tercera, el golero volvió a responder, esta vez sin infringir ninguna regla.

Ya en el complemento, y como para coronar su olvidable noche, el atacante del combinado gaúcho pudo convertir un gol que sería anulado por un offside previo.

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Finalmente, y pese a que se quedó con un hombre menos a minutos del cierre, el combinado local logró mantener el puntito que se le quiso escapar y no pudo.

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