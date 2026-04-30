Un jugador de Gremio de Porto Alegre pateó y falló tres veces un penal ante Palestino en la Copa Sudamericana

Ayer por la noche, además del gran triunfo de Deportivo Riestra como local ante Montevideo City Torque , la fecha 3 del Grupo E de la Copa Sudamericana 2026 nos dejó una situación realmente insólita durante el empate entre Palestino y Gremio de Porto Alegre.

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Iban apenas 10 minutos del primer tiempo en Chile cuando el Tricolor se encontró con un penal a favor para conseguir la ventaja desde temprano. Sin embargo, nadie imaginaba lo que estaba por pasar.

El encargado para el equipo brasileño fue Carlos Vinicius, que tuvo que patear en tres oportunidades y en todas falló.

Tanto en la primera como también en la segunda ocasión, el arquero trasandino Sebastián Pérez atajó, aunque la ejecución tuvo que repetirse debido a que se adelantó. Ya en la tercera, el golero volvió a responder, esta vez sin infringir ninguna regla.

%uD83D%uDE0E ¡ZANAHORIA PÉREZ LE TAPÓ TRES PENALES A CARLOS VINÍCIUS! El arquero de Palestino se adelantó en los primeros dos tiros y en la tercera repetición también se lo atajó al delantero de Gremio en el 0-0 en Chile.



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Ya en el complemento, y como para coronar su olvidable noche, el atacante del combinado gaúcho pudo convertir un gol que sería anulado por un offside previo.

DE NO CREER %uD83D%uDE33%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7



Carlos Vinícius erró 3 penales en el 0-0 de Gremio ante Palestino y su gol fue anulado por posición adelantada previa.#Sudamericana pic.twitter.com/It2FGjmu1O — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 30, 2026

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Finalmente, y pese a que se quedó con un hombre menos a minutos del cierre, el combinado local logró mantener el puntito que se le quiso escapar y no pudo.