ESTRENO INTERNACIONAL
Deportivo Riestra empató con Palestino en su histórico debut en la Copa Sudamericana
En la cancha de San Lorenzo, con el debut de Guillermo Duró, el Malevo igualó sin goles ante el Tricolor en el encuentro que abrió el Grupo F de la Copa Sudamericana.
Un estreno histórico e internacional. Deportivo Riestra realizó su debut absoluto en el plano internacional con un empate 0-0 frente a Palestino en el Nuevo Gasómetro por la Copa Sudamericana. El conjunto argentino y el chileno integran el Grupo F junto con Gremio y City Torque.
En un partido parejo y con pocas emociones, el Malevo y el Tricolor repartieron puntos en una zona donde los brasileños son los grandes candidatos a liderar y el resto está llamado a pelear por el segundo puesto.
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En la próxima fecha, Riestra visitará a Gremio en Porto Alegre el martes a las 19 y Palestino recibirá a City Torque en Chile ese mismo día pero a las 21.30.