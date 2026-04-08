Deportivo Riestra empató con Palestino en su histórico debut en la Copa Sudamericana

Un estreno histórico e internacional. Deportivo Riestra realizó su debut absoluto en el plano internacional con un empate 0-0 frente a Palestino en el Nuevo Gasómetro por la Copa Sudamericana. El conjunto argentino y el chileno integran el Grupo F junto con Gremio y City Torque.

En un partido parejo y con pocas emociones, el Malevo y el Tricolor repartieron puntos en una zona donde los brasileños son los grandes candidatos a liderar y el resto está llamado a pelear por el segundo puesto.

Deportivo Riestra eligió a su nuevo entrenador: la vuelta de un viejo conocido

En la próxima fecha, Riestra visitará a Gremio en Porto Alegre el martes a las 19 y Palestino recibirá a City Torque en Chile ese mismo día pero a las 21.30.