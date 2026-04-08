Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

ESTRENO INTERNACIONAL

Deportivo Riestra empató con Palestino en su histórico debut en la Copa Sudamericana

En la cancha de San Lorenzo, con el debut de Guillermo Duró, el Malevo igualó sin goles ante el Tricolor en el encuentro que abrió el Grupo F de la Copa Sudamericana.

Un estreno histórico e internacional. Deportivo Riestra realizó su debut absoluto en el plano internacional con un empate 0-0 frente a Palestino en el Nuevo Gasómetro por la Copa Sudamericana. El conjunto argentino y el chileno integran el Grupo F junto con Gremio y City Torque.

En un partido parejo y con pocas emociones, el Malevo y el Tricolor repartieron puntos en una zona donde los brasileños son los grandes candidatos a liderar y el resto está llamado a pelear por el segundo puesto.

Deportivo Riestra eligió a su nuevo entrenador: la vuelta de un viejo conocido 

En la próxima fecha, Riestra visitará a Gremio en Porto Alegre el martes a las 19 y Palestino recibirá a City Torque en Chile ese mismo día pero a las 21.30.

Esta nota habla de:
1
Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"
Noticias

Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"

2
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

3
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

4
Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica
Noticias

Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica

5
El "cura DJ" llega a Buenos Aires: show gratuito en homenaje al Papa Francisco
Noticias

El "cura DJ" llega a Buenos Aires: show gratuito en homenaje al Papa Francisco

Últimas noticias de Deportivo Riestra