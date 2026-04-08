Deportivo Riestra vs. Palestino, por la Copa Sudamericana: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Deportivo Riestra recibe hoy miércoles a Palestino, desde las 19 en el estadio Pedro Bidegain, por la primera fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana. El árbitro del encuentro será el ecuatoriano Guillermo Guerrero, quien estará acompañado por su compatriota Carlos Orbe.

Riestra está pasando por una crisis muy fuerte, con apenas un triunfo desde que empezó la temporada, lo que provocó la salida de Gustavo Benítez. En su lugar llega Guillermo Duró, quien tendrá su tercer ciclo en el club.



El partido de esta tarde será histórico para el Malevo porque debutará en un torneo internacional después de 95 años de espera.



El Tricolor, que viene de ser goleado 6 a 1 ante Universidad Católica, hace cinco partidos que no conoce la victoria, con cuatro caídas y un empate en el medio. El conjunto dirigido por Cristian Muñoz está antepenúltimo (14°) en el torneo local con apenas 8 puntos, a un punto de la zona de descenso.



Deportivo Riestra tendrá una parada bravísima en Porto Alegre visitando a Gremio, mientras que Palestino recibirá en su estadio a Montevideo City Torque de Uruguay.

Probables formaciones Deportivo Riestra vs. Universidad Católica por Copa Sudamericana

Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Juan Cruz Randazzo, Cristian Paz, Miguel Ángel Barbieri, Rodrigo Gallo, Nicolás Watson, Matías García, Antony Alonso; Alexander Díaz y Jonathan Herrera. DT: Guillermo Duró

Universidad Católica: Sebastián Pérez; Vicente Espinoza, Ian Garguez, Enzo Roco, Dilan Zúñiga; Francisco Montes, Julián Fernández, Sebastián Gallegos, Martín Araya; Nelson Da Silva y César Munder. DT: Cristian Muñoz

Cómo ver en vivo Deportivo Riestra vs. Universidad Católica por Copa Sudamericana

El partido entre Deportivo Riestra y Universidad Católica por Copa Sudamericana será televisado por D Sports. Además, vas a poder disfrutarlo online por la plataforma digital de streaming DGO.