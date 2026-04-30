Por qué Jürgen Klopp está en Brasil para el partido entre River y Bragantino por la Copa Sudamericana

River está ante un encuentro importantísimo en la Copa Sudamericana. En su tercera presentación, se cruza con Bragantino de Brasil, uno de los equipos que marcha segundo en el Grupo H.

Y en un partido que asoma como una de las grandes promesas del certamen internacional, el director técnico Jürgen Klopp estará en uno de los palcos. El entrenador alemán, de 58 años, acompaña al combinado brasileño y por ese motivo estará en el cruce ante el Millonario.

Retirado de los campos de juego, en 2024, tras su exitoso paso por Liverpool, Klopp se mantiene ligado al deporte a través de firma de bebidas energizantes, Red Bull, como Jefe Global de Fútbol; es por eso que Bragantino es uno de los clubes en los que trabaja.

Sin ir más lejos, el alemán había estado presente el último domingo, 26 de abril, en la derrota ante Palmeiras por el torneo local.

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QUÉ FUNCIÓN CUMPLE JÜRGEN KLOPP EN RED BULL

En este nuevo rol en la empresa austríaca, Klopp supervisa las actualidades de los equipos que forman parte del conglomerado y aporta su visión y experiencia en cuanto a la forma de juego, los entrenamientos y asesora, incluso, sobre fichajes de jóvenes futbolistas.

Los equipos que están bajo el ala del la firma de bebidas energizantes son los siguientes. RB Leipzig (Alemania), Salzburgo (Austria), New York (Estados Unidos) y Bragantino (Brasil) son los clubes que forman parte de la empresa. Además, FC Liefering (Austria), el Omiya Ardija (Japón), mientras que tiene participación también en Leeds United (Inglaterra)