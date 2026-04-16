San Lorenzo vs. Deportivo Cuenca por la Copa Sudamericana 2026: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

San Lorenzo recibirá este jueves a Deportivo Cuenca de Ecuador, por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana 2026, con la posibilidad de escalar a la primera posición. El encuentro, que está programado para las 21.30, se llevará a cabo en el Estadio Pedro Bidegain, más conocido como el "Nuevo Gasómetro", el árbitro designado fue el venezolano Yender Herrera, mientras que en el VAR estará el colombiano Leonard Mosquera.

El "Ciclón" llega a este encuentro luego del flojo debut de la semana pasada, en el que igualó 1-1 frente a Recoleta de Paraguay. Sin embargo, se le presenta una muy buena oportunidad luego del empate de este martes entre Santos y Recoleta, ya que en caso de conseguir la victoria escalará hasta la primera posición del Grupo D.

Los dirigidos por Gustavo Álvarez arrastran un interesante invicto, ya que desde que el entrenador asumió en reemplazo de Damián Ayude no perdieron en ninguno de los cinco partidos que disputaron con su nuevo director técnico.

Del otro lado estará Deportivo Cuenca, que en la primera fecha consiguió un muy buen triunfo como local ante el Santos de Brasil por 1-0, gracias al gol en contra del arquero brasilero Gabriel Brazao, y con una nueva victoria se cortaría en el liderazgo del grupo.

Probables formaciones de San Lorenzo vs. Deportivo Cuenca por la Copa Sudamericana 2026

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Gonzalo Abrego, Manuel Insaurralde, Mathías de Ritis; Nahuel Barrios; Rodrigo Auzmendi y Alexis Cuello. DT: Gustavo Álvarez.

Deportivo Cuenca: Facundo Ferrero; Jeremy Chacón, Patricio Boolsen, Santiago Postel, Carlos Arboleda; Mateo Maccari; Lucas Mancinelli, Edison Vega, David González, Melvin Díaz; Nicolás Leguizamón. DT: Jorge Célico.

Cómo ver en vivo San Lorenzo vs. Deportivo Cuenca por la Copa Sudamericana 2026

El partido entre San Lorenzo de Almagro y Deportivo Cuenca por la jornada 2 de la Copa Sudamericana 2026 será televisado por DSPORTS. Este encuentro también se puede ver en vivo online a través de tu computadora, celular o Tablet por las plataformas digitales de Disney +, Flow, DGO y Telecentro Play.