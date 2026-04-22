La escandalosa foto de "Chiqui" Tapia con Darío Herrera y el jefe de los árbitros tras el penal no cobrado en el Superclásico

El fútbol argentino está en envuelto en una especie de novela en la todos los días hay un capítulo nuevo. Ahora, tras el penal no cobrado por el empujón de Lautaro Blanco a Lucas Martínez Quarta en el Superclásico que Boca Juniors le terminó ganando a River Plate por 1 a 0 por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, Claudio "Chiqui" Tapia publicó una foto que generó polémica y ya recorre las redes sociales, generando opiniones de todo tipo.

Tapia parece haber dado un respaldo total a árbitro Darío Herrera, al compartir una imagen juntos en la cuenta de Instagram del presidente de la AFA. La excusa perfecta es la participación en la misma del Director Nacional de Arbitraje, Federico Beligoy, y el máximo responable del VAR, Fernando Rapallini en el marco del equipo arbitral que actuará en el Mundial 2026 de la FIFA, que desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

El polémico posteo de "Chiqui" Tapia

Con los árbitros argentinos que estarán presentes en el Mundial 2026.

Una vez más, felicitaciones y el mayor de los éxitos para Facundo Tello, Darío Herrera, Yael Falcón Pérez, Juan Pablo Belatti, Maximiliano Del Yesso, Cristian Navarro, Facundo Rodríguez, Gabriel Chade y Hernán Mastrángelo.

¡Orgulloso de todos ustedes!