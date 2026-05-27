Celeste y blanco: así es el lujoso hotel de la Selección Argentina para el Mundial 2026

La Selección Argentina ya empieza a palpitar el Mundial 2026 y, mientras Lionel Scaloni define los últimos detalles de la lista definitiva, en Kansas City avanzan las remodelaciones del hotel que funcionará como búnker de la Albiceleste durante la Copa del Mundo.

Claudio "Chiqui" Tapia mostró imágenes del Origin Hotel, el exclusivo alojamiento elegido por AFA para la estadía del plantel, que poco a poco comienza a teñirse de celeste y blanco.

"¡El Origin Hotel Kansas City, bien albiceleste! Gran trabajo el que se está realizando para recibir a la Scaloneta. Así está quedando el espacio donde se hospedará nuestra Selección durante el Mundial. ¡Vamos Argentina, todos juntos!", escribió Tapia en sus redes sociales junto a diversas fotos donde se observan distintos sectores del lugar decorados con imágenes y colores vinculados a la Selección.

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Gran trabajo el que se está realizando para recibir a la Scaloneta. Así está quedando el espacio donde se hospedará nuestra Selección durante el Mundial.



¡VAMOS ARGENTINA, TODOS JUNTOS! pic.twitter.com/H2V4MYCxvS May 27, 2026

Con vistas al río Missouri y rodeado de amplios espacios verdes, el lugar promete convertirse en un punto de encuentro para miles de fanáticos argentinos durante la Copa del Mundo. Allí, la Scaloneta buscará preparar el camino rumbo a la defensa del título conseguido en Qatar 2022.

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El hotel elegido por la delegación argentina es un complejo boutique inaugurado en 2024, ubicado a orillas del río Missouri, en la zona de Berkley Riverfront. Con apenas cinco pisos y 118 habitaciones, el cuerpo técnico priorizó la privacidad y la tranquilidad por encima de las grandes cadenas hoteleras habituales en este tipo de eventos.

Además, su ubicación fue clave para la decisión final: está a unos 20 minutos del predio de entrenamiento y a apenas 15 del estadio donde Argentina debutará frente a Argelia el próximo 16 de junio.

El complejo cuenta con más de 1500 metros cuadrados destinados a salas de reuniones y espacios de trabajo para el cuerpo técnico. También tendrá sectores exclusivos para la delegación, como el restaurante principal del hotel, que permanecerá cerrado al público durante la estadía argentina.

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Uno de los puntos más llamativos del operativo tiene que ver con las modificaciones realizadas especialmente para la Selección. Debido a que el gimnasio del hotel fue considerado insuficiente, se está construyendo un espacio de entrenamiento complementario en el estacionamiento descubierto del establecimiento.











