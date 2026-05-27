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CONFIRMADOS

Con una vuelta inesperada, los convocados de Boca para enfrentar a Universidad Católica

Boca anunció la lista de convocados de Claudio Úbeda para enfrentar a Universidad Católica este jueves por la Copa Libertadores.

 Boca anunció la lista de convocados de Claudio Úbeda para enfrentar a Universidad Católica este jueves, por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, encuentro en el que debe ganar para clasificarse a los octavos de final.

Entre las novedades de la nómina se destaca el regreso de Agustín Martegani. El volante está muy marginado en la consideración del DT. La última vez que sumó minutos fue en febrero del año pasado, hace 15 meses, en un amistoso contra Juventude de Brasil. 

La inclusión del ex San Lorenzo se da por la suspensión de Ayrton Costa, quien llegó a dos amarillas. 

El resto de los citados por el entrenador son los mismos que venían siendo convocados. 

Hay dos titulares que están ausentes por distintas razones: Santiago Ascacíbar cumplirá su segunda y última fecha por la roja que sufrió ante Barcelona de Ecuador y Adam Bareiro se recupera de un doble desgarro que tuvo contra Huracán.

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