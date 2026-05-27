Juanfer Quintero rompió el silencio ante los rumores de su salida de River en junio: qué dijo

La derrota del domingo ante Belgrano en la final del Torneo Apertura 2026 despertó un torbellino en River. Y uno de los que quedó en medio de la vorágine fue Juan Fernando Quintero, quien apenas jugó un puñado de minutos y al que, muchos, señalan más afuera que adentro del club en el próximo mercado de pases.

Pero ante la ola de rumores, Juanfer decidió romper el silencio y lo hizo a través de un posteo en su cuenta de Instagram. Allí, a través de una historia, el mediocampista colombiano mostró un tono pacificador y se mostró alineado para llevar al "Millonario" a lo más alto a partir del próximo semestre.

"Hola familia riverplatense. En las buenas y en las malas mucho más. Debemos estar unidos más allá de la tristeza que tuvimos hace unos días, el fútbol como en la vida continúa y vamos a seguir dando la pelea", escribió Quintero en el posteo, que tiene una foto suya celebrando un gol.

El elocuente posteo de Juanfer ante la ola de rumores sobre su futuro.

Lo cierto es que, tras los pocos minutos que disputó en la final ante Belgrano, una gran nube de incertidumbre empezó a rondar sobre el destino de Quintero en River. Las versiones desmentidas sobre una molestia física en la fatídica tarde de Córdoba alimentaron los rumores sobre un descontento que podría derivar en su partida del club.