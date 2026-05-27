River vs. Blooming, por la Copa Sudamericana: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

River Plate recibirá hoy miércoles 27 de mayo a Blooming de Bolivia, desde las 21.30 en el estadio Monumental, por la última fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026. El partido se transmitirá en vivo por ESPN, canal que se puede sintonizar online por streaming a través de Flow, DGO y Telecentro Play y también lo podrán disfrutar aquellos que tengan contratado Disney + Premium.

River viene de recibir un cimbronazo tras perder la final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional ante Belgrano de Córdoba por 3 a 2. Más allá de ese golpe, tiene un panorama favorable en la Sudamericana ya que su rival es el último y está eliminado y le alcanza por con apenas un empate para ser el líder de su zona.

El conjunto dirigido por Eduardo Coudet lidera la tabla de posiciones con 11 puntos, perseguido por Carabobo de Venezuela con 9, mientras que Bragantino tiene apenas 7.

Probable formación de River vs. Blooming por Copa Sudamericana





River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Lucas Silva, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas.

Blooming: Braulio Uraezaña; Mauricio Cabral, Marc Enoumba, Julio Vila, José María Carrasco; Juan Mercado, Auli Oliveros; Guilmar Centella, Jeyson Chura, Roberto Hinojoza; Anthony Vásquez.

Cómo ver en vivo River vs. Blooming por Copa Sudamericana

El partido entre River Plate y Bloooming por Copa Sudamericana será televisado por ESPN. Además, vas a disfrutar en vivo online por las plataformas digitales de streaming Disney + Premium (previa contratación del pack fútbol) Flow, DGO y Telecentro Play.