Juanfer Quintero se aleja cada vez más de River: sus diferencias con Coudet y afuera del último partido de la Copa Sudamericana

Una fuerte y contundente decisión. Juan Fernando Quintero no estará entre los convocados de River para el partido de este miércoles ante Blooming por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Si bien era un acuerdo que ya existía entre el jugador y Eduardo Coudet para ya enfocarse en la Copa del Mundo, su poca participación en la final ante Belgrano, las declaraciones de su representante y esta medida siembran una incertidumbre significativa sobre su futuro en el club.

La drástica decisión de Eduardo Coudet con Juanfer Quintero en medio de la pelea con un hincha de River

Las charlas entre Quintero y el entrenador se dieron luego de que el Millonario se asegurara su lugar en la próxima instancia del certamen continental. Sin necesidad de correr riesgos en la previa al Mundial, la idea es preservarlo y que ya pueda sumarse a la Selección Colombia. De hecho, Marcos Acuña, tocado, tampoco estará ante el conjunto boliviano.

Lo cierto es que este cierre de semestre con muy pocos minutos para uno de los capitanes de River dejó sensaciones extrañas. No por nada su representante, Rodrigo Riep, salió a hablar hace poco e insinuó que Juanfer podría cambiar de club a partir de mitad de año.

Con contrato hasta fines de 2027, no está claro cómo podría ejecutarse su salida. De todos modos, está instalada la idea de que su partida es inminente y podría continuar su carrera futbolística en el Portland Timbers de la MLS.

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Para determinar si Quintero seguirá en River habrá que esperar. Coudet y el futbolista se deben la charla definitiva de cara al próximo semestre y habrá que ver si encuentra un punto que deje conforme a ambos. El Chacho lo quiere como líder y creativo, pero solo eventualmente como titular. Y este será un punto clave para resolver su futuro.







