Con Racing y San Lorenzo como platos fuertes, la Copa Argentina confirmó varios partidos de los 16 avos de final: toda la programación

Todo listo y definido. Desde la organización de la Copa Argentina se dieron a conocer este martes los próximos encuentros del certamen. El torneo copero continúa con su fase de 16 avos de final en busca de conocer a los 16 mejores de la competencia.

En primer lugar, se informaron los días, horarios y las sedes para los cinco encuentros que se jugarán este fin de semana, el primero sin actividad por liga tras la finalización del Torneo Apertura de la Liga Profesional. A su vez, quedó confirmado un cambio de fecha para un cotejo anteriormente programado.

Los jugadores de River y Boca que Lionel Scaloni sumaría a la lista de la Selección Argentina para los amistosos previos al Mundial

Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Belgrano de Córdoba se medirán el sábado 30 de mayo a partir de las 15.30 horas en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago de Estero. Ese mismo día, Instituto y Lanús cruzarán sus caminos 18 horas en el Marcelo Bielsa en Rosario.

Estudiantes de La Plata - Rosario Central y Racing - Defensa y Justicia integrarán la grilla del domingo 31. El "Pincha" y el "Canalla" jugarán 15.30 en el Kempes y la "Academia" y el "Halcón" buscarán la clasificación a las 19 en el Estadio 23 de Agosto en San Salvador de Jujuy.

Platense eliminó a San Martín de San Juan por penales y avanza en la Copa Argentina

Por otra parte, Barracas Central y Huracán se enfrentarán el martes 2 de junio a partir de las 21.10 en el Estadio Julio Humberto Grondona en Sarandí. Además, San Lorenzo - Riestra, originalmente diagramado para el sábado 6 de junio, se adelantó al miércoles 3 y se confirmó que iniciará a 21.10 en el Nuevo Francisco Urbano de Morón.