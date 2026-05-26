Leandro Lozano se refirió a los rumores que lo vinculan con Boca: "Es algo muy lindo".

Leandro Lozano se refirió a los rumores sobre una posible transferencia a Boca en este mercado de pases, aunque aclaró que no todavía recibió contactos formales.

En declaraciones al programa de radio Minuto 1 en Uruguay, por Carve Deportivo, el lateral de Argentinos Juniors sostuvo: "Me explotó el teléfono cuando salió lo de Boca. Antes de irme tengo que juntarme con mi representante y ahí me van a contar sobre eso. Que esté mi nombre en un equipo tan grande es algo muy lindo".

Pese a eso, Lozano aclaró que su abuelo le avisó lo que se publicó sobre el posible interés del Xeneize, pero expresó que no tiene muchas certezas y que se reunirá en los próximos días con su representante.

Además, el futbolista remarcó: "Soy consciente que, más allá de que me está yendo bien, es difícil entrar en estos equipos, así que hay que ver qué tan real es".

El conjunto que dirige Claudio Úbeda cuenta con varias alternativas en ese sector del campo, pero ninguno ha rendido. Marcelo Weigandt le había ganado el puesto a Juan Barinaga, pero hace un par de partidos perdió su lugar con Malcom Braida.