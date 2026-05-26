Alarmas en Racing: el Cruzeiro quiere a Gabriel Rojas

La dirigencia de Racing recibió una oferta de Cruzeiro por Gabriel Rojas, uno de los futbolistas con mejor rendimiento del plantel en este primer semestre de 2026.

Sin embargo, en la Academia consideran que el monto presentado por el conjunto brasileño es insuficiente y, por ahora, no habrá definiciones inmediatas.

El Cruzeiro acercó una propuesta cercana a los cuatro millones de dólares por el jugador.

Ya habían sufrido al defensor en la final de la Copa Sudamericana 2024 y siguieron de cerca su evolución durante 2025 y este semestre. Por eso avanzó con una primera oferta para intentar sumarlo en el próximo mercado de pases.

De todas maneras, la postura de Racing es clara: no tomar decisiones importantes hasta que termine la competencia y se acomode la situación institucional y deportiva tras el final del ciclo de Gustavo Costas.