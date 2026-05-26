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GRAN DÍA

Cerúndolo, Comesaña, Díaz Acosta y Burruchaga superaron el debut en Roland Garros

En una jornada casi perfecta, cuatro tenistas argentinos avanzaron a la segunda ronda de Roland Garros.

EBalmaceda

En otro día de acción en Roland Garros, cuatro de los cinco argentinos que se presentaron hoy consiguieron un lugar en la segunda ronda.

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Por un lado, Francisco Comesaña derrotó al estadounidense Ethan Quinn por 6-4, 7-6 y 7-6, en tanto que Juan Manuel Cerúndolo se impuso con un 6-2, 7-6 y 7-6 ante el británico Jacob Fearnley.

La otra buena noticia llegó por parte de Facundo Díaz Acosta, quien superó con un sólido 6-1, 6-4 y 6-3 al chino Zhang Zhizhen y, en un duelo agridulce, Román Burruchaga se vio favorecido por el abandono de Sebastián Báez.

Así las cosas, Comesaña enfrentará a Luciano Darderi, Cerúndolo chocará ante Jannik Sinner, Díaz Acosta se medirá con Learner Tien y Burruchaga jugará contra Felix Auger-Aliassime.

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Mañana, Mariano Navone, Thiago Tirante, Camilo Ugo Carabelli y Marco Trungelliti saltarán a la cancha.

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