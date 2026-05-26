Cerúndolo, Comesaña, Díaz Acosta y Burruchaga superaron el debut en Roland Garros

En otro día de acción en Roland Garros, cuatro de los cinco argentinos que se presentaron hoy consiguieron un lugar en la segunda ronda.

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Por un lado, Francisco Comesaña derrotó al estadounidense Ethan Quinn por 6-4, 7-6 y 7-6, en tanto que Juan Manuel Cerúndolo se impuso con un 6-2, 7-6 y 7-6 ante el británico Jacob Fearnley.

La otra buena noticia llegó por parte de Facundo Díaz Acosta, quien superó con un sólido 6-1, 6-4 y 6-3 al chino Zhang Zhizhen y, en un duelo agridulce, Román Burruchaga se vio favorecido por el abandono de Sebastián Báez.

Así las cosas, Comesaña enfrentará a Luciano Darderi, Cerúndolo chocará ante Jannik Sinner, Díaz Acosta se medirá con Learner Tien y Burruchaga jugará contra Felix Auger-Aliassime.

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Mañana, Mariano Navone, Thiago Tirante, Camilo Ugo Carabelli y Marco Trungelliti saltarán a la cancha.