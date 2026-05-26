El compañero de Franco Colapinto liquidó a Alpine tras el GP de Canadá de la Fórmula 1: "Hay cosas que no tienen sentido"

Pierre Gasly terminó en el octavo puesto en el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1. Sin embargo, volvió a quedar lejos de Franco Colapinto, que terminó sexto.

Y luego de la carrera, el francés se mostró disconforme con las últimas actualizaciones que Alpine le ha dado a su monoplaza.

"Básicamente, hay algo que no funciona desde Miami; hay mucho trabajo por hacer, espero que el equipo pueda ayudar. No creo que lo que aportaron las mejoras sea lo que buscábamos", sostuvo el piloto.

"Creo que hay algo más fundamental, algo que obviamente estamos tratando de entender a partir de los datos. Hay cosas que no tienen sentido y que, por desgracia, por ahora no les hemos encontrado una solución", agregó.

Ahora todo eso será analizado en Enstone, buscando una solución para el Gran Premio de Mónaco, para lo cual la escudería tendrá dos semanas, ya que la próxima carrera será el 6 y 7 de junio.