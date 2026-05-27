Racing vs. Independiente Petrolero, por la Copa Sudamericana: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Racing Club de Avellaneda recibirá hoy miércoles a Independiente Petrolero, desde las 19 en el Cilindro, por la última fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana 2026. El árbitro será el ecuatoriano Augusto Aragon, mientras que el peruano Kevin Pazmiño estará a cargo del VAR, en tanto la televisación será a través de ESPN en Flow, DGO y Telecentro Play y también en Disney + Premium.



La Academia quedó eliminada tras el empate 2 a 2 frente a Caracas en Avellaneda, quedando sin chances de avanzar al igual que su rival boliviano, que ya quedó eliminado.

El presente de Racing es realmente escandaloso tras la decisión de Diego Milito de dar por finalizado el ciclo de Gustavo Costas, algo que no le gustó nada a los hinchas. Se harán cargo la dupla conformada por Sebastián Romero y Luciano Aued.

Independiente Petrolero también afrontará el cierre de la fase de grupos con la sensación de haber quedado rápidamente relegado y tampoco la está pasando para nada bien en el torneo local por los problemas defensivos y falta de eficacia.

Probables formaciones de Racing vs. Independiente Petrolero por Copa Sudamericana

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Adrián Fernández, Alejandro Tello, Matko Miljevic; Duván Vergara, Tomás Pérez, Gonzalo Sosa. DT: Sebastián Romero y Luciano Aued

Independiente Petrolero: Jhohan Gutiérrez; Ronny Montero, Luis Palma, Eduardo, Francisco Rodríguez; Gustavo Cristaldo, Daniel Rojas, Diego Navarro, Willie Barbosa, Rudy Cardozo; Rodrigo Rivas. DT: René Hinojosa

Cómo ver en vivo Racing vs. Independiente Petrolero por Copa Sudamericana

El partido entre Racing Club de Avellaneda e Independiente Petrolero por Copa Sudamericana será televisado por ESPN. Además, vas a disfrutar en vivo online por las plataformas digitales de streaming Disney + Premium (previa contratación del pack fútbol) Flow, DGO y Telecentro Play.