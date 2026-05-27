Franco Colapinto, destacado por la Fórmula 1 junto con Lewis Hamilton tras el Gran Premio de Canadá

Más allá de la lógica alegría de todos los argentinos por el sexto puesto de Franco Colapinto en el pasado Gran Premio de Canadá, el rendimiento del piloto de Alpine fue de muy alto nivel. Y eso lo dejó en claro la Fórmula 1, que lo ubicó en la cima del Power Ranking junto con un gigante como Lewis Hamilton, piloto de Ferrari.

La evaluación oficial de la categoría, realizada por un panel de especialistas tras cada fecha del calendario, le otorgó al piloto argentino una nota de 9.2, la misma calificación que recibió el británico, siete veces campeón del mundo. De esta manera, ambos compartieron el primer puesto entre los mejores desempeños de Montreal.

Desde la organización resaltaron especialmente el crecimiento de Colapinto durante las últimas carreras. "Franco Colapinto llegó a Montreal tras un brillante fin de semana en Miami, y el joven argentino continuó su racha positiva en el Circuito Gilles Villeneuve. Tras quedarse a las puertas de sumar puntos en la Sprint, clasificó su Alpine para la Q3 y avanzó del décimo al sexto puesto durante el Gran Premio, logrando así su mejor resultado en la F1 hasta la fecha", publicó la web de la Fórmula 1.

Lewis x Franco %uD83E%uDD1D



Super weekends from both as they tie at the top of the @aramco Power Rankings %uD83D%uDD25#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/3TReXSITYn — Formula 1 (@F1) May 26, 2026

En cuanto al sistema del Power Ranking, analiza únicamente la tarea de cada piloto, sin considerar el rendimiento del auto. Cinco expertos puntúan a los competidores sobre diez luego de cada carrera y esos promedios se acumulan a lo largo de la temporada, en una tabla similar a la del campeonato oficial.

Gracias a esta actuación, el ex Williams subió del noveno al sexto lugar de la clasificación anual. Su promedio pasó de 7.2 a 7.6 tras las fechas disputadas en Australia, China, Japón, Miami y Canadá. Por delante aparecen Andrea Kimi Antonelli, líder del campeonato y vencedor en las últimas cuatro carreras, George Russell, Pierre Gasly, Lewis Hamilton y Max Verstappen.

Además, la escudería francesa consiguió otro dato destacado: Alpine quedó entre los pocos equipos con sus dos pilotos dentro del Top 10 del ranking anual, junto a Mercedes y Ferrari. Incluso superó en esa estadística a McLaren, último campeón de constructores.