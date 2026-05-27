El dato alentador que el GP de Canadá de Fórmula 1 le dejó a Franco Colapinto y a Alpine

Más allá de los festejos de este miércoles por su cumpleaños 23, Franco Colapinto tiene otras cosas para celebrar, todas relacionadas con Alpine y su desempeño en el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, en el que el equipo francés se destacó en un aspecto fundamental que, pensando en las carreras que se vienen, pude marcar la diferencia.

Es que, por tercera vez en cinco carreras, un piloto de Alpine fue coronado como el Speed Master de la jornada, el galardón que le otorga la categoría al que alcanzó la velocidad máxima final durante la competencia. En el debut de 2026 en Australia, fue Colapinto quien había logrado el reconocimiento al sacarle al A526 344 kilómetros por hora. En esa ocasión, terminó en el puesto 14 y su compañero Pierre Gasly arribó en el décimo lugar, sumando un punto.

En la jornada siguiente, fue el francés el que consiguió el mejor registro con 354 km/h en China, donde alcanzó el sexto lugar y el pilarense el décimo. Allí ya se marcaba una tendencia: por más que el coche aún no se encontraba del todo a punto, la escudería había logrado una gran performance en recta, donde se propicia el alcance de velocidades extremas.

Ahora, luego de Nico Hülkenberg (Audi) en Japón y George Russell (Mercedes) en Miami, otra vez el Alpine volvió a ese lugar de la mano de Gasly, quien logró en Canadá destacarse con un máximo de 348.2 km/h, muy cerca incluso del récord total de Checo Pérez de 349.7 km/h en 2019.

Si bien las carreras se tratan de mucho más que una velocidad récord en un momento determinado, la estadística sirve para seguir comprobando la gran mejora del equipo que integra Colapinto y de una posible ventaja para cierto tipo de trazados con mayores rectas, como Monza en Italia, y Bakú en Azerbaiyán, ambos Grandes Premios a disputarse en septiembre.



