Crystal Palace vs. Rayo Vallecano, por la final de la Conference League: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

La quinta Conference League tendrá una final inédita y emocionante ya que hoy miércoles se enfrentarán Crystal Palace frente a Rayo Vallecano, desde las 16 en el RedBull Arena de la ciudad de Leipzig, con televisación de ESPN y Disney + Premium.

Los británicos debieron esperar 120 años para dar una vuelta olímpica en un torneo de relevancia y fue cuando hace apenas 375 días vencieron al Manchester City por 1 a 0 y conquistaron la FA Cup. La buena racha siguió meses más tarde al ganar la Community Shield tras superar al Liverpool.

El Rayo Vallecano llega a la final después de una temporada que modificó por completo la dimensión internacional del club. El conjunto dirigido por Íñigo Pérez logró consolidarse nuevamente en la mitad alta de La Liga y sostuvo durante gran parte del calendario una identidad competitiva.

Probables formaciones de Crystal Palace vs. Rayo Vallecano por la Conference League

Crystal Palace: Augusto Batalla; Raiu, Lejeune, Ciss, Chavarría; Óscar Valentín, Unai López, Isi Palazón, Álvaro García, Jorge De Frutos; Alemão. DT: Ínigo Pérez.

Rayo Vallecano: Henderson; Clyne, Lacroix, Canvot; Daniel Muñoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Yeremi Pino; Mateta. DT: Oliver Glasner

Cómo ver en vivo Crystal Palace vs. Rayo Vallecano por la Conference League

La final entre Crystal Palace y Rayo Vallecano por la Conferencia League será televisado por ESPN, aunque también lo vas a poder disfrutar a través de las plataformas digitales de streaming de Flow, DGO y Telecentro Play. También por Disney + Premium, pero para eso debés tener contratado el codificado.