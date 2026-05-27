El impactante anuncio de Alpine que cambia el futuro de Franco Colapinto y revoluciona la Fórmula 1

Alpine hizo un fuerte anuncio que impacta de lleno en el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1, ya que presentó su nuevo spronsor principal que es nada menos que Gucci.



El evento se llevó adelante este miércoles 27 de mayo y Colapinto fue uno de los protagonistas, lo mismo que Pierre Gasly y Flavio Briatore, uno de los principales asesores.

GUCCI RACING



Gucci and Alpine join forces in a new Formula One partnership, with the team set to race as %u2018Gucci Racing Alpine Formula One Team' from the 2027 FIA Formula One World Championship. The collaboration introduces Gucci Racing, a new business and experiential... pic.twitter.com/C7ibZFZ2H6 — gucci (@gucci) May 27, 2026

"Gucci anuncia hoy una asociación con el equipo Alpine de Fórmula 1: la primera vez que una casa de moda de lujo actúa como socio principal de un equipo que compite en la cima del automovilismo, la Fórmula 1", comenzó el comunicado emitido por la marca de moda.

En el mismo, se detalla que "a partir del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2027, el equipo competirá como 'Equipo de Fórmula 1 Gucci Racing Alpine' con los colores de Gucci. Impulsada por una ambición mutua y valores compartidos, la colaboración presenta una nuva plataforma empresarial y experiencial construida en torno a los valores de rendimiento, precisión, disciplina y excelente en la intersección del lujo y el deporte".

La presidenta y directora ejecutiva de Gucci, Francesca Bellettini, aseguró que "esta asociación con Alpine escribe un nuevo capítulo: Gucci se convierte en la primera casa de moda de lujo en servir como socio principal en la Fórmula 1. Eso refleja nuestra ambición para la marca y el papel que queremos que Gucci desempeñe en este escenario".

GUCCI RACING



The House enters Formula One, becoming title partner of the Alpine Formula One Team from 2027, and introduces Gucci Racing-a new business and experiential platform at the intersection of luxury and sport.

#GucciRacing @AlpineF1Team pic.twitter.com/shiEomnepl — gucci (@gucci) May 27, 2026

Briatore, por su parte, destacó que "asociarse con una prestigiosa marca del calibre de Gucci en la Fórmula 1 como socio principal del equipo Alpine es algo de lo que estoy increíblemente orgulloso. No solo eso, sino que también estoy entusiasmado con las posibilidades que brinda la asociación con Gucci y las grandes cosas que podemos lograr juntos a nivel global".