River va con todo por Zaid Romero

River Plate está concentrado en pasar de ronda primero en su grupo en la Copa Sudamericana y en lo que será el próximo mercado de pases, después de la frustración de haber perdido la final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.

La comisión directiva encabezada por Stafano Di Carlo, ya comenzó a gestionar diferentes refuerzos con el fin de darle jerarquía a un plantel dirigido por Eduardo Coudet que hizo agua por todos lados.

El primero en cerrar su contrato y a falta del anuncio oficial que se hará después del Mundial 2026 de la FIFA es nada menos que Nicolás Otamendi.

Pero no se quedan ahí, ya que los dirigentes del Millo ahora buscan a Zaid Romero, marcador central argentino de 26 años de edad. "El Chacho" Coudet ya dio el visto bueno teniendo en cuenta la posibilidad que salgan Paulo Díaz y Lautaro Rivero.

El oriundo de la provincia de Mendoza y formado tanto en Huracán Las Heras como Godoy Cruz de Mendoza, acaba de terminar su cesión en el Getafe y debe regresar al Brujas, club con el tiene un vínculo firmado hasta el 30 de junio de 2028.

Las estadísticas de Zaid Romero



Zaid Romero acumula 164 partidos de carácter oficial con todos sus clubes, en los que convirtió 7 tantos.