Neymar hace lo que quiere: arribó en helicóptero a la concentración de Brasil y Ancelotti le brindó un emotivo recibimiento

En la antesala del Mundial 2026, Neymar, que fue convocado a la Selección de Brasil por Carlo Ancelotti, llegó a la concentración del plantel de la manera más inesperada de todas: en su helicóptero privado para preparar lo que será el último amistoso frente a Egipto antes de la Copa del Mundo.

Brasil dio a conocer su lista de jugadores para el Mundial 2026: Neymar jugará su cuarta Copa del Mundo

El crack brasileño arribó al predio Granja Comary para reunirse con sus compañeros y, además, para hacerse estudios por una sobrecarga en su pantorrilla, que por precaución no jugó los últimos tres encuentros en Santos contra Gremio por el Brasileirao y frente a San Lorenzo y Deportivo Cuenca por Copa Sudamericana.

Neymar llegó a la concentración de Brasil para la Copa del Mundo como los grandes: EN HELICÓPTERO PROPIO%uD83D%uDE81%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7



vía: camalwamo pic.twitter.com/PVPVC8VCWP May 27, 2026

Alerta en Brasil: a menos de un mes para el Mundial 2026, se confirmó la lesión de Neymar

La convocatoria de Ney a la pentacampeona fue festejada por todo el mundo del fútbol y desató la alegría Verdeamarelha. Después de haberse quedado afuera de las primeras listas de Ancelotti, el crack paulista viajará a Estados Unidos, México y Canadá para disputar su último Mundial.

El emotivo recibimiento de Carlo Ancelotti