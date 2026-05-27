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Atentos: River tiene en la mira a Facundo Buonanotte

Tras su falta de minutos en la última temporada, desde River Plate ya iniciaron el contacto con Facundo Buonanotte.

 River ya comenzó a pensar en el próximo mercado de pases, en el que se espera haya una importante cantidad de salidas y también incorporaciones de jerarquía.

Muy importante en esa materia serán las gestiones de Pablo Longoria, el nuevo director deportivo del Millonario. 

El dirigente español buscaría el arribo de un futbolista que ha perdido continuidad en la Premier League y cree posible traer a mitad de año: Facundo Buonanotte.

Las negociaciones ya están en marcha, porque atentos a la falta de minutos que sufrió el mediapunta en la presente temporada, tanto en Chelsea como en Leeds, hubo un contacto con su entorno y el jugador no le cierra las puertas a la posibilidad de volver al fútbol argentino.

La cesión en Leeds finaliza el próximo 30 de junio y el futbolista deberá regresar al Brighton para resolver su futuro.

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