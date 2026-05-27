Racing tomó una tajante decisión con el futuro de Marcos Rojo: la llamativa particularidad en su contrato

La decisión está tomada y no hay marcha atrás. Marcos Rojo continuará en Racing y seguirá ligado al club de Avellaneda, al menos, hasta fin de año. La dirigencia de la Academia decidió ejecutar la opción de extensión contemplada en el contrato firmado por el defensor en agosto del año pasado, luego de su salida de Boca.

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Sin embargo, la misma se tomó a partir de la evaluación positiva que hicieron puertas adentro sobre su desempeño en el semestre. En Racing entienden que el experimentado zaguero cumplió con las expectativas deportivas y, además, remarcan que se trata de una posición compleja de cubrir en el mercado.

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En ese contexto, durante las últimas horas se produjo una reunión entre Kristian Bereit, representante del futbolista, y Sebastián Saja, director deportivo del club, donde ambas partes avanzaron en los detalles -el nuevo contrato sería bajo esquema de productividad- para asegurar la continuidad del ex jugador de la Selección Argentina.