Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

CORONÓ

El Crystal Palace venció al Rayo Vallecano y se consagró campeón de la Conference League

Crystal Palace se consagró campeón de la Conference League con su victoria frente a Rayo Vallecano en el estadio Red Bull Arena de Leipzig.

El Crystal Palace se consagró campeón de la Conference League con su victoria por 1 a 0 frente al Rayo Vallecano en el estadio Red Bull Arena de Leipzig. 

El equipo inglés consiguió su primer título internacional y se clasificó a la próxima edición de la Europa League.

El único gol del partido lo hizo Jean Philippe Mateta, a los seis minutos del complemento, luego de un rebote de Augusto Batalla. El arquero argentino fue titular en la visita y luego de aquella floja respuesta que terminó en la red le tapó un mano a mano al autor del tanto.

La chance más increíble fue un tiro libre de Yeremy Pino que dio en los dos palos y luego volvió a pegar en uno de los postes cuando la acción ya estaba invalidada por fuera de juego.

El único futbolista argentino del equipo inglés es Walter Benítez, quien estuvo en el banco de suplentes. Además de Batalla el Rayo Vallecano cuenta con Oscar Trejo, otro de los que estuvo entre los relevos y no ingresó.

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
Unos alumnos argentinos cantaron un clásico de Oasis y terminaron sorprendiendo a Liam Gallagher
Noticias

Unos alumnos argentinos cantaron un clásico de Oasis y terminaron sorprendiendo a Liam Gallagher

3
El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica
Noticias

El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica

4
La historia detrás de Milo J: su lucha, su familia y el peso de la memoria
EL RELATO DE SU MAMÁ

La historia detrás de Milo J: su lucha, su familia y el peso de la memoria

5
El emotivo origen de la guitarra de árboles que se convirtió en símbolo de amor eterno
Noticias

El emotivo origen de la guitarra de árboles que se convirtió en símbolo de amor eterno

Últimas noticias de Crystal Palace