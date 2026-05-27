El Crystal Palace venció al Rayo Vallecano y se consagró campeón de la Conference League

El Crystal Palace se consagró campeón de la Conference League con su victoria por 1 a 0 frente al Rayo Vallecano en el estadio Red Bull Arena de Leipzig.

El equipo inglés consiguió su primer título internacional y se clasificó a la próxima edición de la Europa League.

El único gol del partido lo hizo Jean Philippe Mateta, a los seis minutos del complemento, luego de un rebote de Augusto Batalla. El arquero argentino fue titular en la visita y luego de aquella floja respuesta que terminó en la red le tapó un mano a mano al autor del tanto.

La chance más increíble fue un tiro libre de Yeremy Pino que dio en los dos palos y luego volvió a pegar en uno de los postes cuando la acción ya estaba invalidada por fuera de juego.

El único futbolista argentino del equipo inglés es Walter Benítez, quien estuvo en el banco de suplentes. Además de Batalla el Rayo Vallecano cuenta con Oscar Trejo, otro de los que estuvo entre los relevos y no ingresó.