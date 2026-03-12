Causa por evasión en la AFA: "Chiqui" Tapia llegó a Tribunales para declarar por la presunta retención de aportes por $19.300 millones

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, ya está en los tribunales del Fuero Penal Económico para su declaración indagatoria en el marco de la causa por la supuesta retención de impuestos y aportes previsionales por 19.300 millones de pesos.

Tapia se presentó en Tribunales de Retiro poco antes de las 11 junto a sus abogados y evitó hacer declaraciones a la prensa. La declaración ante el juez en lo penal económico Diego Amarante está prevista para las 12.

"Chiqui " Tapia llegó minutos antes de las 11 a Tribunales (Foto redes).

Qué se investiga que se inició por la denuncia de la ARCA

La causa a cargo del juez Amarante investiga la supuesta apropiación indebida de 19.353 millones de pesos correspondientes a retenciones impositivas y aportes de seguridad social.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que actúa como querellante en el expediente.

Los períodos bajo análisis van de marzo de 2024 a septiembre de 2025 e incluyen retenciones de IVA, Ganancias y contribuciones previsionales. Según la denuncia inicial, el monto no ingresado era de $7.593.903.512,23, pero luego se sumaron otros $11.759.643.331,62, llevando el total investigado a más de $19.300 millones.

El miércoles, quien debió concurrir a Tribunales para su indagatoria fue el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, quien presentó un escrito y no respondió preguntas. En su descargo, pidió ser sobreseído en la causa y también demandó una pericia contable.

Pablo Toviggino presentó un escrito y no respondió preguntas en su indagatoria.

En repudio al avance de la investigación contras las máximas autoridades de la AFA, el pasado fin de semana hubo un paro del fútbol ya que los dirigentes consideran que la causa es de carácter político impulsada por el Gobierno de Javier Milei en medio de la pugna por la puesta en marcha de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), que la gestión libertaria promueve y Tapia y compañía rechazan.