Pablo Toviggino ante la Justicia: es indagado por la presunta evasión de más de $19.000 millones

El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, ya está en los Tribunales de Comodoro Py donde este miércoles debe declarar ante el juez en lo penal económico, Diego Amarante, en la causa en la que se investiga la presunta evasión de más de 19.000 millones de pesos por retención indebida de aportes.

Se trata de la denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que acusa a la entidad que conduce Claudio "Chiqui" Tapia, de haber actuado como agente de retención y percepción de tributos nacionales y recursos de la seguridad social, sin depositar los montos correspondientes dentro del plazo legal de 30 días corridos posteriores al vencimiento. Los períodos abarcados van desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025, con retenciones en IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones a la seguridad social.

Antes de presentarse ante el juez, Toviggino publicó un mensaje en sus redes sociales en el que citó al Papa Francisco.

"Vivir es intentar. Y quien intenta, inevitablemente tropieza. Caemos cuando fallamos, cuando nos equivocamos, cuando confiamos en quien no debíamos o cuando nuestras propias decisiones no dan el fruto esperado. Pero la caída no define nuestra historia", sostuvo el dirigente de la AFA en el comienzo de su extensa publicación.

Toviggino debía presentarse la semana pasada ante la Justicia pero logró posponer la citación tras cambiar a sus abogados.

En la causa, este lunes fueron indagados Víctor Blanco y Cristian Malaspina, ex y actual secretario general de la AFA, respectivamente. Ambos presentaron escritos, se negaron a responder preguntas y pidieron ser sobreseídos.

Este jueves será la indagatoria a Chiqui Tapia

En tanto, tras la presentación judicial de Toviggino, la expectativa estará puesta en la indagatoria de "Chiqui" Tapia. El presidente de la AFA fue citado para este jueves.

Luego, el juez quedará en condiciones de resolver situaciones procesales mientras que la Cámara en lo Penal Económico tiene que decidir si ratifica la continuidad de la pesquisa o la cierra por inexistencia de delito, como planteó la defensa de los dirigentes acusados.