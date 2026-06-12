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Viernes, 12 de junio de 2026

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La Cámara en lo Penal Económico debe definir quién investigará a los presuntos testaferros de Pablo Toviggino

Casación rechazó un recurso extraordinario de quienes figuran como dueños de una mansión en la zona norte del Gran Buenos Aires.

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La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un pedido para que la Corte Suprema intervenga en la causa por la compra de una mansión en la zona norte del Gran Buenos Aires que se le atribuye al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino. De esta forma, será la Cámara en lo Penal Económico la que definirá quién quedará a cargo de la investigación.

Casación declaró inadmisible el recurso extraordinario presentado por Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, presuntos testaferros del segundo de Claudio "Chiqui" Tapia en la entidad deportiva, en la causa en la que se investiga si la lujosa propiedad fue comprada con fondos de la AFA.

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Los jueces de la Sala I de Casación, Ángela Ledesma, Javier Carbajo y Mariano Borinsky, no aceptaron el pedido de quienes figuran como dueños de la mansión pero no tienen la capacidad económica como para haberla comprado.

La defensa de los acusados había apelado el fallo en el que la Casación anuló la decisión que había ordenado que la investigación pasara a la justicia federal de Campana. 

Casación, con esa decisión, ordenó que sea la Cámara Penal Económico la que defina dónde se investiga la causa: la disputa es entre la Justicia del partido bonaerense y el Juzgado en lo Penal Económico 10 de la Capital Federal.

Los imputados buscaban que la Corte Suprema revisara esa decisión, pero los camaristas argumentaron que la defensa "no ha cumplido con los recaudos de interposición del recurso extraordinario federal" y que su apelación "no se dirige contra una sentencia definitiva o que resulte equiparable a ésta por sus efectos".

Ledesma, Carbajo y Borinsky sumaron: "En este orden, no es posible habilitar la intervención del máximo tribunal (del país) con base en la doctrina de la arbitrariedad alegada".

 ¿Qué recurso le queda a la defensa?

A la defensa le queda únicamente la instancia de ir directamente a la Corte Suprema a través de un recurso de queja. La defensa de Pantano y Conte, con la apelación, había buscado retrasar una definición de la Cámara Penal Económico, integrada por los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio

Habían hecho la presentación ante la Cámara Federal de Casación Penal en la que le solicitaron "la inmediata paralización de cualquier trámite o medida de ejecución en esta instancia" hasta que intervenga la Corte Suprema.

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