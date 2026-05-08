Causa AFA: acusan a Tapia y Toviggino de liderar una asociación ilícita que evadió $300 millones

El presidente de AFA Claudio "Chiqui" Tapia y el tesorero Pablo Toviggino fueron acusados de integrar una asociación ilícita fiscal que habría evadido cerca de $300 millones mediante un esquema de facturación falsa.

La denuncia fue presentada por la Agencia de Control y Recaudación Aduanera (ARCA) y se incorporó al expediente CPE 1182/2025, que ya investigaba a la AFA por apropiación indebida de tributos por más de $19.000 millones entre 2024 y 2025.

Además de Tapia y Toviggino, la ampliación apunta al secretario Víctor Blanco Rodríguez, el dirigente Cristian Malaspina y el director general Gustavo Lorenzo. Todos fueron convocados a prestar declaración indagatoria.

Cómo operaba el esquema de evasión

Según ARCA, la AFA contrataba supuestas obras o servicios con empresas que no tenían capacidad económica ni operativa para justificar los pagos. Esas firmas emitían facturas truchas que permitían reducir cargas tributarias. Los pagos se realizaban mediante transferencias o cheques.

El organismo señaló que las operaciones presentaron "indicios graves, precisos y concordantes" compatibles con un esquema de evasión tributaria agravada.

Las empresas involucradas





Entre las firmas identificadas figuran: Construcciones Far West SRL, Holdembrog SA, Consultek Consultora y Servicios SRL, Maxstore SA, Meroka SRL, Albamonte Construcciones SRL, Logistic Winter SRL, Inapey SA, Central Hotel SRL, Belesan SAS y Luicom SA.

Otro grupo de compañías que fueron identificadas por esta causa son: Alianza Producciones SA, Xmart Solutions SRL, Capadoccia SRL, Prussian Blue SRL, Nuevo Expreso San Ignacio SRL, GYE Turismo SRL, Abidan SA, MB Canning y Ultrecht SRL

Todas presentaban irregularidades estructurales y características de falsificación de documentación según la denuncia de ARCA.