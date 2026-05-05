Escándalo en la AFA: ¿Por qué no declaró el dueño de la empresa Sur Finanzas?

El empresario Ariel Vallejo, dueño de la empresa Sur Finanzas que se encuentra bajo la lupa judicial por sus estrechos vínculos con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), no se presentó a declarar este martes ante el juez federal del partido bonaerense de Lomas de Zamora, Luis Armella.

Sus representantes legales argumentaron razones de salud para postergar el trámite procesal, según consignó la agencia Noticias Argentinas (NA).

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Además, existía una apelación no resuelta interpuesta por su defensa en la causa conocida por el presunto vaciamiento y lavado de activos en el Club Atlético Banfield.

La citación de Vallejo era para las 10 de este martes y se había producido luego de que la Justicia recolectara pruebas que demostrarían una estructura destinada a la triangulación de fondos.

El foco de la investigación está puesto en el cambio de cheques que la entidad madre del fútbol argentino realizaba en la financiera y la ayuda económica a distintos clubes del fútbol argentino para presuntamente facilitar el desvío de dinero.

Ahora, ante la inasistencia del empresario, el magistrado interviniente deberá evaluar cuándo el dueño de Sur Finanzas podrá dar su testimonio.

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