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Viernes, 1 de mayo de 2026

Firme junto al pueblo
CAUSA AFA

Rechazaron la apelación de "Chiqui" Tapia por presentarla fuera de término

La Cámara en lo Penal Económico declaró desierto el recurso. El presidente de la AFA está acusado de retención indebida de aportes.

La Cámara en lo Penal Económico rechazó la apelación del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, en el marco de la causa por retención indebida de impuestos y aportes previsionales por considerar que fue presentada fuera de término.

El tribunal declaró "desierto el recurso de apelación". Tapia había sido procesado a fines de marzo por el juez en lo Penal Económico Diego Amarante, junto al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, al ex secretario general Víctor Blanco, al actual secretario general Cristian Malaspina y al gerente general Gustavo Lorenzo.

En el marco de la causa, la Cámara había convocado a una audiencia para tratar las apelaciones, pero algunas defensas pidieron más tiempo por lo que fijó una nueva fecha para el 5 de mayo. Sin embargo, esa prórroga no incluía a Tapia, que debía presentar su escrito en el plazo original.

Al no hacerlo, la defensa del titular de la AFA solicitó una nueva audiencia pero el pedido fue desestimado ya que los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio evaluaron que fue extemporáneo.

"Chiqui" Tapia está acusado de retención indebida de impuestos y aportes previsionales.
"Chiqui" Tapia está acusado de retención indebida de impuestos y aportes previsionales.

"El pedido de postergación de un acto procesal debe ser efectuado con anterioridad a la fecha de su celebración", recalcaron. No obstante, el abogado de Tapia aún puede recurrir a la Cámara Federal de Casación Penal para intentar que se le permita presentar la apelación.

Cómo sigue la causa

Este revés para Tapia no significa que el procesamiento queda automáticamente firme debido a que la Cámara sí analizará las apelaciones del resto de los imputados por lo que una eventual resolución favorable podría alcanzar también al presidente de la AFA.

Tapia y el resto de los procesados por el juez Amarante, están acusados de apropiación indebida de tributos agravada y de recursos de la seguridad social por no haber depositado en plazo unos $19.300 millones.

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