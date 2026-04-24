Confirman acción penal contra "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino por lavado de activos

Una nueva causa judicial toma fuerza contra Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino ya que el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, confirmó que presentó el "inicio de la acción penal" en la investigación al presidente y al tesorero de la AFA por considerar probado el delito de "lavado de activos".

"Hicimos un requerimiento de instrucción, que sería el inicio de la acción penal contra Tapia, Toviggino y un grupo de 26 personas físicas que consideramos que estaban involucradas en el delito de lavado de activos", informó el funcionario judicial en una entrevista radial.

Sobre la investigación, el fiscal sostuvo que el dinero blanqueado sería "proveniente de otro delito independiente, que sería la defraudación a la AFA y la apropiación indebida de tributos". "Nosotros investigamos lavado de activos provenientes de esa defraudación según la hipótesis que tenemos en análisis y la desarrollamos en el dictamen que presentamos", apuntó.

La hipótesis que maneja la fiscalía es "que de los fondos de AFA se desviaban importantes sumas a empresas del grupo Toviggino". Él no estaba en ninguna, pero sí sus familiares y allegados, que iban rotando: son entre 12 y 15 empresas, con facturas con montos sumamente importantes", aseguró.

Advirtió que esas sumas se pagaban aunque "no había servicios efectivamente prestados" y como ejemplo mencionó que "una empresa llamada Lindor fue creada en 2025 y al mes siguiente facturaba 300 millones a AFA".

Pedido de detención rechazado

Simón fue quien había pedido detener a Tapia y Toviggino a los que acusó de asociación ilícita y lavado de dinero. Sin embargo, el juez de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, desestimó la solicitud.

El magistrado tomó la decisión antes de que la Cámara Federal de Tucumán analizara su recusación, impulsada por el fiscal, quien cuestionó su imparcialidad por un vínculo familiar: la hija del juez había vendido un terreno al hermano de Toviggino.

Finalmente, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán apartó en las últimas horas a Sebastián Argibay por lo que el expediente deberá ser reasignado a otro juez federal.