Un fiscal pidió detener a Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino por asociación ilícita y lavado de activos

El fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, solicitó en las últimas horas la detención del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, y la del tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. Los acusa de asociación ilícita y lavado de dinero.

El funcionario judicial también pidió las indagatorias de las máximas autoridades de la AFA, entre otras 20 personas.

Simón formuló el pedido al juez federal de esa provincia, Sebastián Argibay, pero como está de vacaciones el expediente pasó al juez federal de turno de Tucumán, Guillermo Díaz, que se encuentra en la misma jurisdicción judicial.

La denuncia

La causa se inició el 8 de diciembre de 2025 a partir de una denuncia que llegó por correo electrónico a la fiscalía. Se investigan supuestas maniobras de lavado de dinero con bienes adquiridos en Santiago del Estero, provincia de la que es oriundo Toviggino, con fondos provenientes de la AFA.

El fiscal pidió allanamientos, peritajes y la inhibición general de bienes de ambos. Habría 35 propiedades en esa provincia a nombre de sociedades que aparecen vinculadas a Toviggino y sus allegados.

Según la imputación, Tapia, en su carácter de presidente de la AFA, habría permitido maniobras en la administración de fondos mediante transferencias hacia empresas vinculadas al tesorero de la entidad. En el expediente se menciona Real Central SRL del presunto testaferro Luciano Pantano y dueña de la mansión en la zona norte del conurbano bonaerense valuada en 17 millones de dólares.

También aparecen otras firmas que, según el fiscal, integran una red societaria y se nombra a TourProdEnter, del empresario Javier Faroni, por facturas que emitió a empresas relacionadas con Toviggino.