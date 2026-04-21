El juez federal que debía resolver la detención de Tapia y Toviggino fue apartado de la causa AFA

La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán apartó al juez federal Sebastián Argibay de la causa por presunto lavado de dinero que involucra a la cúpula de la AFA, en una investigación que podría tener fuertes repercusiones en el fútbol argentino.

La causa apunta al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino, quienes fueron señalados por el fiscal federal Pedro Eugenio Simón.

En ese sentido, el funcionario judicial solicitó sus indagatorias y detenciones en el marco de una investigación que analiza presuntas maniobras financieras irregulares.

La decisión de apartar a Argibay se produjo luego de una recusación presentada por el propio fiscal, quien argumentó un posible conflicto de intereses. Según detalló, la hija del magistrado habría realizado una operación inmobiliaria con un familiar directo de Toviggino, situación que forma parte del expediente en investigación.

La recusación fue aceptada por la jueza Marina Cossio, integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. Con esta resolución, se busca garantizar la imparcialidad del proceso en un caso que ha generado alto impacto mediático y judicial.

En tanto, fuentes cercanas a la fiscalía señalaron que la causa demandó meses de trabajo, con el análisis de documentación proveniente de bancos, organismos estatales y reportes financieros. El volumen de pruebas reunidas refuerza la complejidad del expediente, que continúa en etapa de definición judicial.

Por su parte, el expediente deberá ser reasignado a otro juez federal tras el apartamiento de Argibay. En primera instancia, la investigación podría quedar en manos de Guillermo Molinari, aunque no se descarta que otros magistrados intervengan en caso de excusación.

Este nuevo capítulo en la causa por presunto lavado de dinero en la AFA abre un escenario de incertidumbre institucional, mientras la Justicia avanza en una investigación que podría tener consecuencias tanto en el ámbito judicial como en la conducción del fútbol argentino.