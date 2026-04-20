Gianinna Maradona declarará en el juicio por la muerte de su padre

Gianinna Maradona declarará este martes en la tercera audiencia del nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.

La hija del "Diez" y Claudia Villafañe expondrá ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, tras la suspensión de su declaración en la audiencia anterior.

La jornada comenzará a las 10 y se extendería hasta las 17. También están citados el comisario Lucas Farías, quien encontró fallecido a Maradona en su habitación del country San Andrés; el jefe de Policía en zona norte, Lucas Rodrigo Borge; y el coordinador de la Policía Científica, Cristian Méndez.

En el primer debate -anulado tras la difusión de un documental de la ex magistrada Julieta Makintach- Borge declaró que entró al dormitorio de Maradona y lo halló cubierto con una sábana blanca, con short deportivo y remera negra. "Recuerdo que tenía la panza muy hinchada", afirmó.

Gianinna Maradona iba a declarar la semana pasada pero su testimonio se postergó.

Farías, encargado del destacamento policial de Villa La Ñata, dijo que concurrió a la vivienda tras recibir aviso de una descompensación. Al ingresar, describió lo que vio: "Me asomo a la habitación contigua y veo en la cama un bulto prominente que estaba tapado".

La declaración de Luque

Durante la segunda audiencia, el neurocirujano Leopoldo Luque sorprendió al solicitar la palabra ante el TOC N°7 y afirmar que Maradona "no agonizó 12 horas", "no estaba hinchado" y que lo consideraba su ídolo y amigo.

Allegados a su defensa, además, confirmaron que podrían producirse careos entre el imputado y los testigos.

Los siete imputados

Además de Luque, están procesados la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Almirón; el coordinador Mariano Ariel Perroni; el médico clínico Pedro Di Spagna; y la jefa de cuidados domiciliarios, Nancy Edith Forlini. Todos enfrentan cargos por presunto homicidio simple con dolo eventual.

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