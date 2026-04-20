Hallaron sin vida al profesor brasileño que desapareció tras una cita por una app

Danilo Neves Pereira, el profesor universitario de 35 años, que era intensamente buscado desde hacía una semana, fue hallado muerto este lunes.

El cuerpo del docente, oriundo de Goiás, Brasil, se encontraba en la morgue del Hospital Ramos Mejía, donde había ingresado como NN pocas horas después de que se le perdiera el rastro en el microcentro porteño tras asistir a una cita acordada por una aplicación.

Danilo era una figura respetada en el ámbito académico de su país. Durante más de una década se desempeñó como profesor en el Centro de Idiomas de la Universidad Federal de Goiás. Su mudanza a Buenos Aires, hace seis meses, era el paso final de un camino de formación profesional que incluía su paso por Río de Janeiro.

En apenas unas semanas debía viajar para defender su tesis de doctorado, un logro que sus allegados esperaban con ansias.

El último contacto

La última vez que sus amigos supieron de él fue la madrugada del martes pasado. Danilo salió con la ilusión de un encuentro pero algo salió mal.

Antes de que su celular se apagara para siempre, llegó a enviarle a un allegado la ubicación exacta de donde se encontraba: un departamento en el quinto piso de un edificio ubicado en Avenida de Mayo al 700.

Ese mensaje fue el último contacto. Cerca de las 4 de la mañana, la comunicación se cortó de forma abrupta y el docente dejó de responder llamadas.

La denuncia por su desaparición activó un protocolo de búsqueda que involucró a la Policía de la Ciudad y al consulado de Brasil.

Según pudieron reconstruir los investigadores, Neves Pereira se había citado en ese domicilio con un joven de nacionalidad chilena. Un amigo de la víctima logró hablar con este individuo, quien admitió que el encuentro existió pero intentó desvincularse del final trágico.

El sospechoso alegó que habían tenido una "pequeña discusión" y que el profesor se había retirado del lugar por sus propios medios a la misma hora en que envió su ubicación.

Sin embargo, el rastro de Danilo terminó esa misma noche en la guardia del Hospital General de Agudos José María Ramos Mejía. Las fuentes policiales confirmaron que el hombre ingresó con un cuadro de descompensación psicotrópica. A pesar del esfuerzo de los médicos, no pudieron estabilizarlo y falleció poco después.

Al no portar documentación en ese momento, su cuerpo fue trasladado a la morgue bajo la carátula de NN, mientras su foto recorría las redes sociales en una búsqueda desesperada.

Los peritajes preliminares indicaron que la muerte del docente estuvo vinculada al consumo de cocaína, lo que le provocó la descompensación fatal. Ahora, la Justicia intenta determinar las circunstancias exactas en las que el profesor ingirió la sustancia y si hubo algún tipo de abandono de persona o participación de terceros en el desenlace.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 17, que junto al Departamento de Personas Desaparecidas busca reconstruir los minutos finales de Danilo fuera de ese departamento.



















