Un fiscal dictamina que la causa contra Pablo Toviggino debe pasar al fuero Penal Económico

El fiscal general Gabriel Pérez Barberá solicitó que la causa por la mansión de Pilar atribuida a Pablo Toviggino, mano derecha de Claudio "Chiqui" Tapia, regrese a la Justicia de la ciudad de Buenos Aires.

El funcionario consideró que el expediente debe salir del juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay -señalado como cercano a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)-, para quedar bajo la órbita del fuero Penal Económico porteño.

A partir de este dictamen, los jueces de la Cámara en lo Penal Económico, Roberto Hornos y Carolina Robiglio, definirán si la investigación continúa en Campana o retorna al tribunal 10 en lo Penal Económico, subrogado por Verónica Straccia.

El fiscal general fundamentó su postura en la "especialización técnica en la materia" de este último juzgado, afirmando que "termina siendo decisivo en materia de atribución de competencia en casos de múltiple territorialidad".

Idas y vueltas en los tribunales

Este pedido se produce luego de que la Cámara Federal de Casación Penal anulara el fallo que había asignado la causa a González Charvay.

Por mayoría, los jueces Ángela Ledesma y Javier Carbajo hicieron lugar al recurso del Ministerio Público Fiscal y dispusieron que sea la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico la que resuelva el conflicto de competencia.

En disidencia votó Mariano Borinsky, quien consideró inadmisible el recurso al entender que las cuestiones de competencia no constituyen sentencias definitivas. Hasta que no se dicte una resolución final, el expediente continuará de forma provisoria en el juzgado de Campana.

Las claves de la causa de la mansión de Pilar atribuida a Pablo Toviggino, mano derecha de Claudio "Chiqui" Tapia

El caso penal se originó a partir de una denuncia presentada el 1° de diciembre de 2025 por Elisa Carrió, Juan del Gaiso y Matías Yofe.

En la presentación se detalló un presunto esquema de lavado de activos relacionado con la compra de propiedades, vehículos y caballos árabes vinculados a dirigentes de la AFA.

El eje central es una quinta ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar, cuya propiedad se atribuye al tesorero de la entidad. El inmueble fue adquirido en mayo de 2024 por un valor declarado de 1,8 millones de dólares; sin embargo, una tasación oficial incorporada al expediente estimó que su valor real podría rondar los 17 millones de dólares.

La Justicia busca determinar si la operación se realizó mediante una estructura de supuestos testaferros.

El titular formal de la propiedad es Luciano Pantano, junto a su madre Ana Lucía Conte, bajo la firma Real Central SRL. Entre las pruebas analizadas figuran el uso de una tarjeta corporativa de la AFA por parte de Pantano y los registros de visitas a la mansión, donde aparece Máximo Toviggino, hijo del dirigente investigado.