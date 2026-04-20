Irrumpió en el trabajo de su ex, le disparó con una escopeta y luego se quitó la vida

Un hombre de 61 años irrumpió en el lugar de trabajo de su ex pareja en la localidad de Murphy, provincia de Santa Fe, le disparó con una escopeta y luego se quitó la vida.

La víctima del intento de femicidio ocurrido el sábado pasado por la tarde en un local de la calle Córdoba al 300, sobrevivió y se recupera.

Según fuentes policiales, el agresor llegó al establecimiento, extrajo el arma y disparó contra la mujer. El tiro impactó en la mano de ella, provocándole lesiones de consideración.

De acuerdo con los investigadores, el atacante habría creído que la herida ocasionada había acabado con la vida de su ex pareja y en ese momento, usó la misma escopeta para dispararse.

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La mujer fue asistida rápidamente por personal de emergencias y trasladada para recibir atención médica. Permanece fuera de peligro aunque continúa bajo observación por la lesión en la mano.

La fiscal Florencia Schiappa Pietra quedó a cargo de la investigación y ordenó las pericias correspondientes. Además, dispuso la intervención de equipos multidisciplinarios para asistir a la víctima y su entorno.

Las autoridades confirmaron que ambos habían mantenido una relación, aunque no se precisó si existían antecedentes de violencia previa o denuncias formales.

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