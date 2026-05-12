"Si no sos mía, no sos de nadie": detienen con prisión preventiva a un hombre por tentativa de femicidio de su ex

Un hombre de 34 años quedó detenido con prisión preventiva acusado de "tentativa de femicidio doblemente agravado" contra su expareja en el barrio porteño de Almagro.

El agresor violó una restricción perimetral vigente que le prohibía el acercamiento a la víctima, debido a una denuncia anterior por violencia de género.

El detenido se había presentado en la casa de la mujer con la excusa de su cumpleaños. Horas después le exigió que desbloqueara el celular para revisarlo y, ante la negativa, comenzó a golpearla en la cara y otras partes del cuerpo.

En medio de la agresión, intentó cortarle el pelo con una tijera y la amenazó: "Si no sos mía, no sos de nadie". La violencia escaló cuando tomó un cuchillo de 25 centímetros y lo apuntó al cuello de la mujer: "Te voy a matar".

La víctima logró esquivar el ataque. El cuchillo quedó incrustado en la pared. Todo ocurrió frente a la hija de 5 años de ambos, que presenció la escena completa, según informó el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.

Prisión preventiva y carátula de tentativa de femicidio

La mujer consiguió escapar a la calle y pedir auxilio. Vecinos alertaron a la policía, que redujo y detuvo al agresor en el lugar.

El caso quedó a cargo del auxiliar fiscal Sebastián Corral Galvano, de la Unidad de Flagrancia (UFLA) Oeste, quien encuadró el hecho como tentativa de femicidio agravado desde el primer momento. El juez Ricardo Baldomar, del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°18, hizo lugar al pedido y dictó la prisión preventiva.

El acusado fue imputado por amenazas, desobediencia, lesiones y femicidio en grado de tentativa doblemente agravado. La investigación continúa y la víctima recibe asistencia y contención.

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