El Banco Central aplicó una multa de $18.000 millones a una casa de cambio vinculada a Claudio "Chiqui" Tapia

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) aplicó una millonaria sanción a la firma ARS Cambios SAS, una entidad financiera con vínculos con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia.

La multa, que asciende a $18.098.701.115, responde a una investigación por irregularidades graves en el mercado de cambios durante el año 2023.

Según el sumario del organismo, la compañía -ligada al financista Ariel Vallejo- operó por más de 25 millones de dólares entre enero y diciembre de ese año sin poder justificar fehacientemente el origen ni el destino de las divisas. Ante la magnitud de las faltas, el BCRA dispuso la inhabilitación permanente de la firma para funcionar como casa de cambio.

La resolución no solo golpea las arcas de la empresa, sino también a su directorio ya que el BCRA estableció las siguientes sanciones personales: Ariel Vallejo percibirá una inhabilitación por un período de cinco años; mientras que Graciela Vallejo (su madre), por seis años.

Abastecimiento al mercado paralelo

La investigación detectó que la firma utilizó el acceso al dólar oficial durante la vigencia del cepo cambiario para montar un circuito financiero irregular.

"La totalidad de la moneda extranjera adquirida y revendida por la fiscalizada no tuvo por destino la venta genuina a clientes en el mercado libre de cambios oficial, sino que configuró un ‘pase de manos' de pesos y dólares sin justificación económica aparente", dice el comunicado oficial de la autoridad monetaria.

El informe del Banco Central es contundente al describir la finalidad de la maniobra. Advierte que se habría montado un mecanismo de apariencia regular con el único objetivo de "adquirir moneda extranjera a valores oficiales para luego ser destinadas a abastecer el mercado paralelo".

En este esquema, ARS Cambios SAS habría funcionado como la polea de transmisión para retirar divisas del mercado formal y canalizarlas fuera del sistema.

Pese a la contundencia de la medida, la resolución aún cuenta con una instancia de revisión. El BCRA recordó que la sanción podrá ser apelada ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

Sin embargo, el recurso tendrá efecto devolutivo, lo que significa que la sanción e inhabilitación se mantienen vigentes mientras se resuelve la disputa judicial. Los involucrados cuentan con 30 días hábiles para presentar su descargo tras la notificación oficial.