El Banco Central compró los dólares que prometió, pero la meta que más importa todavía está lejos

El Banco Central cumplió a principios de junio la meta de compra de divisas que había acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para todo 2026. El objetivo era adquirir US$10.000 millones y se logró con siete meses de anticipación. "Argentina casi nunca cumple con esta meta. Esta vez se cumplió. Una gran noticia", celebró el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta de X.

Sin embargo, el Gobierno tenía en mente un número más ambicioso. Durante su participación en un evento de la Cámara de Comercio Argentino Brasileña (Cambras), Caputo reveló ante empresarios que el equipo económico había trabajado internamente con una meta de US$17.000 millones "en un escenario en donde la cosa fuera muy bien". El ministro mostró un gráfico para ilustrar la proyección y aclaró que esa cifra nunca fue un compromiso formal con el FMI, sino una expectativa interna del equipo económico.

Más audaz todavía fue otra proyección que el propio Caputo puso sobre la mesa: al ritmo actual de compras, el BCRA podría teóricamente llegar a acumular US$24.000 millones en el año. Sin embargo, el ministro fue cauteloso y bajó las expectativas de inmediato. "No es lo que esperamos. Seguramente vamos a estar entre US$10.000 y US$17.000 millones", precisó. En las últimas horas insistió en que el número de US$24.000 millones es apenas una proyección teórica basada en la tendencia actual, sin constituir un objetivo concreto.

Reservas: la otra meta que falta cumplir





Comprar dólares y acumular reservas no son exactamente lo mismo, y Caputo se encargó de aclararlo. Además del objetivo de compras, el Gobierno tiene una meta de acumulación de reservas netas de US$8.000 millones para diciembre, que es el compromiso más importante de cara a la próxima revisión del programa con el FMI. El ministro salió a ordenar la discusión luego de que el economista Federico Machado señalara en X que "la meta para 2026 es la acumulación de reservas netas por US$8.000 millones y falta mucho para eso". Caputo respondió que ambos objetivos "son consistentes" pero no ocurren necesariamente al mismo tiempo.

Para el equipo económico, el sector energético será clave para sostener la oferta de divisas durante el segundo semestre, una vez que se diluya el efecto de la liquidación de la cosecha gruesa. "Para 2031 el saldo de la balanza comercial de energía y minería será de US$60.000 millones, es decir, US$40.000 millones más que hoy", proyectó Caputo, quien vinculó ese crecimiento directamente con los proyectos aprobados en el marco del RIGI.

La buena noticia es que el camino hacia la meta de diciembre ya está bien encaminado. Según la consultora 1816, el BCRA habría superado incluso el objetivo de acumulación previsto para fin de junio, con un excedente de aproximadamente US$2.000 millones. "Las compras del BCRA hacen que la meta 2026 del FMI esté muy bien encaminada y parecen ser muy buenas las perspectivas pensando en la meta de diciembre", señaló la firma.

Si la tendencia se mantiene, Argentina podría evitar tener que pedir una dispensa al FMI -técnicamente llamada waiver- en la próxima revisión del programa, algo que ocurrió con frecuencia en el pasado reciente y que implica reconocer formalmente el incumplimiento de un objetivo pactado. Para el Gobierno, ese escenario representaría una señal de solidez institucional de cara a los mercados y al propio organismo multilateral.